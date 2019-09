Un démantèlement des GAFA ? "La question doit se poser avec force", estime le patron de l'Arcep

L'Arcep compte sur l'action de Margrethe Vestager

L'autre solution : annuler les acquisitions ayant permis aux GAFA de s'ériger en géants

« On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi »

Beaucoup considèrent que les géants du numérique comme Google, Apple, Facebook et Amazon, lancés à pleine allure et pour certains en situation de monopole extrême , doivent être freinés avant qu'il ne soit trop tard, appelant à un «» de ces géants. Invité de l'émissionchez nos confrères de France Inter le 14 septembre, Sébastien Soriano, le président de l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) pense que la question mérite d'être posée. Il va même un peu plus loin.», a réagi Sébastien Soriano. Lorsqu'on l'interroge sur le démantèlement des GAFA, le patron de l'Arcep pense instantanément à la Commissaire européenne à la Concurrence, véritable bête noire des grands noms du numérique , dont les pouvoirs ont d'ailleurs été fraîchement renforcés. La Danoise a notamment épinglé à plusieurs reprises Google, infligeant à la firme de Moutain View des amendes de plusieurs milliards d'euros.Sensible à la question du démantèlement, le régulateur y voit peut-être une opportunité de ramener un certain équilibre. «», avance-t-il. «», ne manque-t-il pas de rappeler. Et c'est très juste, puisque le service vidéo fut bâti par d'anciens de PayPal en 2005, puis racheté un an et demi plus tard par le géant américain.Ainsi, Sébastien Soriano propose, comme solution alternative à un démantèlement, de se pencher sur les acquisitions réalisées par les GAFA. «», se demande-t-il, en faisant sans doute référence à ladite acquisition mais aussi à celles de WhatsApp et Instagram par Facebook , ou à celle de Twitch par Amazon, par exemple.Le président de l'Arcep considère aussi que la situation française des télécoms doit être un exemple pour créer un vrai marché autour des GAFA. «».Cette dernière proposition a le mérite de faire écho à celle des responsables de la Commission européenne, qui ont récemment appelé leur présidente, Ursula von der Leyen, à créer un fonds de 100 milliards d'euros qui servirait à titiller les GAFA en aidant à la création de concurrents à la hauteur.», constate Sébastien Soriano. «».