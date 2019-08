L'UE envisage de créer un fonds de 100 milliards d'euros pour contrer les géants du numérique

Les 100 milliards d'euros réinvestis dans des entreprises numériques à fort potentiel

Source : Politico

L'a conscience d'avoir pris beaucoup de retard en matière de numérique sur ses principaux concurrents chinois et, surtout, américains. Pour tenter de rééquilibrer le rapport de force, l'UE pourrait établir une nouvelle stratégie très coûteuse visant à. Laa élaboré un plan XXL dans lequel elle détaille ses ambitions ainsi que le changement de comportement à adopter pourNos confrères deont pu se procurer le document dans lequel des responsables de la Commission européenne appellent leur présidente,, à, qui seraitde l'Union. Si le montant ne représente que 3,5% de la capitalisation boursière des GAFA américains, comme l'indique le, il reste extrêmement conséquent.Dans les faits, cette somme serait investiele système deet au potentiel certain. Les membres de la Commission et auteurs du document militent également pour que l'UE se montre. Si l'Europe ne veut pas s'éloigner un peu des USA et de la Chine, ils réclamentau pays dirigé par Donald Trump.L'UE n'oublie pas la Chine, qui accorde deà ses propres entreprises pour booster leur développement. Dans le document, les responsables de la Commission européenne souhaitent donc que la participation de l'empire du Milieu aux appels d'offres sur le sol européen soitMais pour l'heure, toute tentative de chamboulement technico-politique s'avère compliquée. En attendant le Brexit, le Royaume-Uni reste membre de l'Union européenne, ce qui lui permettra jusqu'à sa sortie définitive de poser son veto à toute proposition. Une fois les Britanniques en dehors de la zone, la France et l'Allemagne, qui emmènent la politique numérique, disposeront d'une marge de manœuvre plus importante.La Commission européenne souhaite s'inspirer de réussites passées, comme la norme mondiale pour les smartphones, qui avait permis à Nokia de se faire un nom sur toute la planète ; mais aussi de sa Commissaire à la Concurrence, l'intrépide, qui menace d'ailleurs Google d'une nouvelle enquête pour abus de position dominante concernant Google for Jobs, après avoir déjà adressé des milliards d'euros d'amende à la firme américaine.