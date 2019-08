Facebook va apposer son nom à Instagram et WhatsApp

© AlesiaKan / Shutterstock.com

Lire aussi :

Comment supprimer son compte Facebook ?

De nombreuses personnes utilisent des applications Facebook sans même le savoir

Source : The Verge

possède aujourd'hui deux applications parmi les plus utilisées au monde, mais la plupart des utilisateurs ne le sait même pas. Pour clarifier la situation le réseau social va désormais faire apparaître laau dessous des logos de WhatsApp et Instagram , sur leurs écrans de démarrage respectifs.Cette confusion a profité au groupe de Mark Zuckerberg durant des années mais la Federal Trade Commission (FTC) se penche aujourd'hui sur ses nombreuses acquisitions (90 au total) etde supprimer toute concurrence par ce biais.L'ajout de la mention Facebook permettrait de dissiper ce malentendu et de calmer le jeu auprès des autorités. Il ouvrirait également la voie àdétenues par le groupe, un chantier immense qui devrait être finalisé d'ici 2020.