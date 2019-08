Et si Facebook avait profité de ses acquisitions pour écraser une concurrence potentielle ? La FTC s'interroge

La FTC interroge les fondateurs des sociétés tombées dans le giron de Facebook

Des rachats qui posent question

Source : The Wall Street Journal

Plus que jamais,est en ligne de mire de la, la Commission fédérale du commerce des États-Unis. L'autorité vient déjà d'officialiser l'amende record de 5 milliards de dollars adressée au réseau social, accusé d'avoir mal protégé les données personnelles de ses utilisateurs. Mais elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle soupçonnerait désormais Facebook d'Après les données des utilisateurs et les manquements à son obligation de protection de la vie privée, Facebook se retrouve de nouveau sous la menace d'une enquête de la FTC. La Commission souhaite savoirde Mark Zuckerberg, comme des rachats d'autres firmes,La FTC a déjà avancé dans ses recherches en questionnant les fondateurs des sociétés rachetées par Facebook dans le passé. Il y a du boulot, puisque le géant des réseaux sociaux a opéré une cinquantaine d'acquisitions sur les quinze dernières années.Deux opérations en particulier sont, on l'imagine, dans le viseur du régulateur américain : à commencer par celle d', finalisée en 2012 au prix d'un milliard de dollars. À l'époque, «» ne pesait pas le même poids qu'aujourd'hui et ne comptait que 30 millions d'utilisateurs lors du rachat. Aujourd'hui, le réseau social compte un milliard d'abonnés. Même chose pour(1,5 milliard d'utilisateurs), qui fut racheté pour 19 milliards de dollars deux ans après, en 2014.Ce volet des acquisitions serait évidemment très important dans l'enquête pour pratiques anticoncurrentielles que la Commission mène sur Facebook, puisqu'elle se demande si les différents rachats ont pu priver les consommateurs de certains avantages et opportunités.