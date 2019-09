Le torchon brûle entre Orange et l'Arcep : quand l'un accuse, l'autre menace

Offensive d'Orange contre le pouvoir de sanction de l'Arcep

Contre-attaque de l'Arcep

Source : La Tribune

En France, l'est chargée d'encadrer le secteur des télécoms. Parmi ses missions, figurent la régulation de la concurrence dans le secteur, ainsi que la possibilité decontre ses acteurs.C'est sur ce dernier point qu'a affiché son opposition. En effet, il y a quelques semaines, l'opérateur historique français a déposé unedevant le Conseil d'État, au sujet de ce pouvoir de sanction de l'Arcep, qu'il juge illégitime. D'après l'entreprise dirigée par Stéphane Richard , cette disposition contreviendrait aux principes de séparation des pouvoirs et d'impartialité, garantis par la Constitution française.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'organisme n'a pas goûté cette initiative. Dans un édito publié sur son site , l'Arcepcontre «». Selon elle, le pouvoir de sanction est indissociable de ses autres prérogatives, dans le but de faire respecter les engagements pris par les différents acteurs du marché. «», souligne l'autorité.L'organisme de régulation va plus loin, en faisant référence aux modèles différents, choisis par d'autres pays européens. Le texte mentionne, entre autres, les «» ou le «», que l'on retrouve au Royaume-Uni et qui serait défavorable à Orange s'il était appliqué en France.Et sans «», l'Arcep indique qu'elle pourrait être contrainte d', s'inspirant par exemple des pays voisins... Une menace à peine voilée à l'encontre de l'opérateur historique.