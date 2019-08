Couverture 4G : l´Arcep reproche aux quatre opérateurs de ne pas tenir leurs engagements

Un engagement à couvrir les zones reculées contre un renouvellement des fréquences mobiles

L'Arcep prend des mesures préventives pour forcer la main des opérateurs

Source : Les Echos

etse sont fait taper sur les doigts par l'. Selon, les quatre opérateurs français ont reçu unede la part de l'autorité de régulation qui leur rappelle les engagements pris dans le cadre duEn janvier 2018, les opérateurs mobiles avaient passé un accord avec l'État qui consistait à leur accorder leen échange d'Le gouvernement souhaitait ainsi, et principalement les fameuses «» situées la plupart du temps dans les territoires ruraux. Les habitants de ces zones ne bénéficient en effet pas encore du réseau de quatrième génération,qui peuvent éprouver des difficultés à travailler dans de bonnes conditions.L'objectif pour les opérateurs était donc dedans ces zones, ainsi que d'en 2018 et dans les bâtiments pour 2019.Seulement les investissements sont encore trop légers selon l'Arcep, qui «», selon une source proche du dossier. Le gendarme des télécoms a donc préféré adresseretsi tous ces dossiers ne sont pas bouclés d'ici l'année prochaine.Les opérateurs, quant à eux, se disent respectueux du calendrier par la voix d', président de la: «».Le bras de fer entre les opérateurs et l'Arcep ne fait que commencer.