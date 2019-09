Fibre, 4G, 5G : Orange dévoile exceptionnellement les coulisses de son réseau

Les câbles en cuivre laissent peu à peu leur place à la fibre

À gauche, les câbles en cuivre de l'ADSL ; à droite, ceux de la fibre optique (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

On vous met au défi de compter le nombre de fils ADSL. Vous avec trois heures 😊 (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

La fibre optique permet de maximiser l'espace disponible, outre l'explosion des débits

Des fils, encore des fils (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Pas si compliqué que ça, la soudure d'une fibre optique (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Le constat est indéniable : l'installation des lignes fibre est moins « fourre-tout » que celle des lignes ADSL (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Les antennes 5G sont intelligentes

Une antenne 4G Orange (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Une antenne 5G, une première sur Clubic ! (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

L'antenne ne paie pas de mine, mais elle est un concentré de technologie(s) (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Pour visiter ses installations,avait donné rendez-vous à la presse, lundi, dans le quartier de la Joliette à Marseille (2), connu pour sa cathédrale de la Major, le MuCEM et ses commerces. Sur place, l'opérateur historique dispose d'un bâtiment qui renferme quelques secrets bien gardés. Une partie des lieux a été transformée en, dédié au business, l'autre abrite les réseaux fixes et mobiles de la société pour l'ensemble du quartier (Orange possède une quinzaine de centres identiques à celui-ci rien que dans la cité phocéenne). C'est cette seconde partie qui fut la plus intéressante. On vous embarque avec nous !La visite a naturellement débuté par le bas du bâtiment, là où opère, sans que cela ne soit perceptible à l'œil nu. Nous pénétrons alors dans une salle sans peinture ni artifice, dans laquelle plusieurs rangées parallèles de câbles dominent jusque sous-terre. Sur notre gauche,qui ont traversé les années et ne servent plus qu'à une chose : desservir les clients (Orange fonctionnant uniquementla fibre optique en interne). Sur notre droite, on retrouve d'ailleursUn à deux étages plus haut, nous remontons les gros câbles jusqu'à leur point de connexion chez Orange. Ici, on se charge de. Sur la première partie, ce sont des milliers de fils qui s'entremêlent, créant un enchevêtrement de couleurs cette fois bien perceptible à l'œil nu, et agréable à regarder. À première vue pourtant, difficile de savoir à quoi ils servent. On nous indique alors que les fils bleu et blanc forment des jarretières., c'est-à-dire un client Orange qui bénéfice d'une offre. Ils sont encore 20 millions aujourd'hui.Un peu plus bas, les fils rouges, uniques, sont dédiés aux clients qui ne bénéficient plus que de la téléphonie fixe (il en reste encore 8 millions, dont 3,5 millions de particuliers).. Ils sont progressivementPassons justement, quelques mètres plus loin, à la. On la sait technologiquement plus rapide et plus fiable, puisque cette dernière ne souffre pas d'affaiblissement à l'inverse de l'ADSL, dont le débit est inversement proportionnel au carré de la distance et peut s'étendre sur une distance maximale de six kilomètres.La fibre, elle, peut atteindre 1 Gbit/s et demeure, en théorie,, en plus d'être la meilleure connexion connue à cette date.Dans le détail, le gain réalisé grâce à la fibre optique par rapport aux technologies de cuivre est indéniable. Et nous ne parlons pas que de débit, mais aussi de place. Car si deux fils de cuivre sont nécessaires pour raccorder un client,. On ne s'arrête pas là : un câble unique de fibre optique est composé de 144 fibres distinctes. Cela signifie qu'Après avoir découvert les installations « fibre » et assisté à la soudure d'une fibre optique, Fabien Finucci, délégué régional Marseille Provence chez Orange France, n'a pas manqué de rappeler que, soit 500 fois la circonférence de la terre. Si ces chiffres donnent le vertige, Orange prend cependant le soin de ne pas négliger les usagers du fixe, et dépense environ 500 millions d'euros par an pour entretenir son réseau français.La dernière étape de notre visite s'est déroulée sur le toit du bâtiment, où plusieurs antennes 4G et 5G sont disposées. L'occasion d'immortaliser ce qui permet aujourd'hui à des millions de Français de jouer et de profiter du streaming avec leur smartphone, à domicile, au bureau ou dans la rue, et ce qui va révolutionner les usages de demain.À la différence de l'antenne,, longiligne, l'antenneest plus petite, et de forme rectangulaire. Chaque antenne dédiée à la technologie sans fil de cinquième génération est constituée d', alimentées en temps réel par la matrice,également, qui permet de. Ce qui permet d'optimiser l'énergie que l'on consomme sur l'antenne et. La technologie est plus efficace par rapport aux antennes précédentes, qui jouissaient d'une directivité fixe et définitive.Autre différence fondamentale :. Avec une antenne 4G, on monte à 120°. Une antenne 5G, elle, émet sur 10 à 12° de manière plus ciblée et ce dès qu'on en a besoin. Il peut y avoir plusieurs faisceaux différents, en fonction de la position des utilisateurs.Marseille est l'une des villes françaises choisies par Orange pour. 45 antennes expérimentales ont déjà été installées dans le centre-ville. La cité phocéenne devrait en compter 70 avant la fin de l'année, pour un usage d'abord réservé aux entreprises, au cours du deuxième semestre 2020.