Orange va-t-elle perdre son P.-D.G., Stéphane Richard, à cause de l'affaire Tapie ?

Un rôle de directeur de cabinet de Christine Lagarde traîné comme un boulet

Richard encourt trois ans de prison

Source : Bloomberg

pourrait-il être contraint de quitter son poste de patron du premier opérateur de télécommunications français,? Le dirigeant doit attendre, certainement stressé et inquiet, la décision du tribunal correctionnel de Paris, qui doit rendre son. Le Bordelais d'origine est poursuivi pourdans l'affaire de la vente de l'équipementierest accusé d'avoir escroqué l'État enqui lui a permis de recevoir quelquespour mettre fin au litige qui l'opposait au Crédit lyonnais. Le ministère public a requis cinq ans de prison ferme à son encontre, alors qu'il lutte contre la maladie, à 76 ans.Stéphane Richard, lui, est lié à l'affaire en tant qu'au ministère de l'Économie et des Finances, patronne de Bercy à l'époque. La justice reproche au P.-D.G. d'Orange d'avoir réalisé, et d'avoir caché la présence de Bernard Tapie, actionnaire majoritaire du groupe de presse régionale La Provence, lors d'une réunion majeure. En outre, Stéphane Richard estS'il est déclaré coupable, Stéphane Richard devra démissionner de son poste chez Orange., dont un an et demi ferme, mais également 100 000 euros d'amende et une, pour cause de « complicité d'escroquerie » et de « complicité de détournement de fonds publics ».Le patron de l'opérateur conteste formellement les accusations dont il fait l'objet, restant convaincu que la justice va reconnaître son innocence. Son avocat considère que les accusations portées sont sans fondement. Reste à la juridiction pénale de se prononcer.