Henri Terreaux (Orange) : "450 techniciens et 15 tonnes de matériel nous suivent au Tour de France"

Le sommet du Col du Tourmalet, un point stratégique pour les équipes d'Orange (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Interview d'Henri Terreaux, directeur des grands projets événementiels chez Orange

Henri Terreaux, directeur événementiel chez Orange Business Services (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Le Pic du Midi, à plus de 2 800 mètres d'altitude, constitue un excellent point de relais qui inonde toute la vallée (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

On ne se l'imagine peut-être pas, mais leest une immense machine mobile qui sillonne les routes de l'Hexagone (et parfois celles de l'étranger) durant trois semaines, chaque année. Pour proposer aux diffuseurs, mais aussi au public, unesans fausse note, endéploie des moyens monumentaux, mis en oeuvre par des dizaines voire des centaines de petites mains.... Certaines étapes délicates nécessites de longues semaines de préparation et une(relief, climat...).Pour vous faire découvrir l'envers du décor, Clubic est allé à la rencontre d', directeur des grands projets événementiels chez Orange, en charge du Tour de France pour la vingt-deuxième année, mais aussi précédemment du D-Day, du G20, de la COP21 ou encore du Festival de Cannes.: Le parcours du Tour est particulièrement complexe cette année, puisque la société du Tour de France, ASO (Amaury Sport Organisation), a décidé de nous concocter sept arrivées qui nécessitent deux zones techniques. Au sommet du Tourmalet, nous ne pouvons pas faire stationner les camions des diffuseurs radio et télé. L'étape sera périlleuse pour Orange.Nous avions déjà franchi le Tourmalet en 2010 avec des conditions apocalyptiques, de la grêle, de la neige... À l'époque, nous passions en nominal avec un faisceau hertzien (FH) qui desservait toute la course.Depuis, les choses se sont améliorées puisque cette année, le dispositif sera supporté par deux fibres : l'une venant de Barèges, l'autre de La Mongie. Sur la fibre de la Mongie, ASO nous a demandé d'envoyer des fibres pour tout ce qui est timing (timer), informatique course ; et France Télévisions nous a demandé deux fibres pour ses besoins télévisuels. La responsabilité sera à son maximum puisque les caméras qui filmeront l'arrivée retransmettront sur la zone technique n°2, qui sera à la Mongie.Ici, au Pic du Midi, nous avons installé un FH qui pourra servir dans le cas où les fibres seraient coupées et où il y aurait une interruption. Nous travaillons sur différents plans et technologies de façon à pouvoir réagir vite pour être complètement indépendants si jamais il y a un dysfonctionnement.

« Un réel bénéfice pour la collectivité d'accueillir le Tour de France »

Orange installe des antennes le long des routes du Tour de France. Le passage des coureurs est souvent très bénéfique aux collectivités. Attention, cette image n'est pas exactement représentative des antennes installées par Orange (Crédits : Pixabay)

Le FH est momentanée, mais dans la montée de Barèges, nous posons un relais 4G pérenne, puisque le site était moyennementavant cela. C'est un réel bénéfice pour la collectivité locale d'accueillir le Tour de France.Cette antenne n'est qu'une parmi d'autres, puisque la Grande boucle est l'occasion, aussi, d'alimenter plusieurs villes et communes dépourvues de haut débit, avec une couverture 4G accélérée sur 219 communes...Avant le Tour, nous lançons une étude réseau sur toutes les communes traversées et regardons celles qui sont en 3G. On essaie, derrière, d'en 4G de manière pérenne. L'étude porte sur les 10 kilomètres de chaque côté du parcours de la course.En revanche, nous sommes obligés, vu le nombre de spectateurs, de rajouter des relais mobiles, que l'on appelle des chariotes, ou de renforcer les capacités réseau de nos relais. Cette année, nous renforçons la couverture avec 16 relais 3G et 16 relais 4G supplémentaires pour alimenter et désengorger à la fois la ligne d'arrivée, les salles de presse et les villages départ, sur tout le Tour de France. En plus, 11 sites bénéficieront cette année d'une installation Fibre de manière pérenne. Nous notons aussi 37 communes traversées par le Tour et 182 communes situées à moins de 10 km du Tour qui bénéficieront désormais du réseau mobile 4G.

« 450 techniciens et 15 tonnes de matériel nous suivent »

L'édition 2019 du Tour sera très connectée (Crédits : Orange)

Le Tourmalet est un peu une fusée à trois étages, avec cette ligne d'arrivée au sommet. Nous nous déplaçons sur le Tour de France avec une équipe nationale composée de 450 techniciens, mais aussi avec 15 tonnes de matériel qui nous suivent, trois semi-remorques qui sont des centres téléphoniques sur roues avec trois DSLAM et six PABX.Parmi nos missions, nous assurons tout ce qui est vidéo-surveillance de bout en bout. Nous formons des personnels de la Garde républicaine et de la mission police à utiliser la console de supervision. Nous posons aussi neuf caméras de vidéosurveillance aux points stratégiques que sont les différentes entrées, le podium protocolaire, et trois caméras sur le village départ. Tout cela est centralisé dans un car, qui fait office de PC sécurité dans lequel il y a un préfet, des représentants de la Garde et de la mission police, qui œuvrent. Nous avons aussi la visio-conférence en HD sur un support SDSL.Tous les jours, dans ce camion, qui est une sorte de mini-salle de presse, il y a l'interview du maillot jaune et du vainqueur de l'étape. Nous nous chargeons également d'un micro-trottoir avec la caméra pour faire patienter les journalistes de la presse écrite. Réalisée au sommet, cette vidéo-conférence sera directement accessible depuis La Mongie, où la salle de presse sous chapiteau sera installée.

« Sur le Tour, tous les équipements qui émettent doivent passer par l'ANFR »

Le charmant village de Barèges va bénéficier, grâce au Tour de France, d'un renforcement pérenne de son réseau sans fil (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

PS : nous aurions dû visiter une antenne et vous en faire découvrir les coulisses, au sommet du Pic du Midi. Hélas, un événement technique indépendant de notre volonté a chamboulé notre programme.

À une demi-heure de l'arrivée l'an dernier, nous avons eu à la fois notre relais 4G et les micros d'interview des commentateurs brouillés avec une porteuse. Sur le Tour, en plus de notre dispositif, il y a aussi un camion de l'ANFR (Agence nationale des fréquences) avec deux techniciens que l'on sollicite dès lors que l'on détecte un brouilleur. Ils ont des équipements de type arbalète et pistolet, et essaient de pointer puis de trouver d'où vient le perturbateur. Généralement, ils ont beaucoup de travail au Grand départ, puisque vous pouvez très bien avoir une télé coréenne qui arrive avec des micros qui ne sont pas aux normes européennes et qui sont très faciles à cibler.L'an dernier après l'incident, l'ANFR était venue et avait cherché pendant une demi-heure les brouilleurs, sans pouvoir malheureusement détecter d'où provenait le signal. Le lendemain, le perturbateur avait disparu. Fort heureusement, il n'a pas reproduit son brouillage.Sur le Tour, obligatoirement, tous les équipements qui émettent (comme les caméras, les micros, etc.) doivent passer par l'ANFR et être « stickés ». De même, cette année, au départ de Bruxelles, nous aurons à nos côtés le pendant de l'ANFR belge, qui va mettre son autocollant et valider les fréquences d'émission de tous ces équipements.