Twitch ouvre un bureau en France et arrive sur l'Apple TV

Mélissa Simoni, n°1 France de Twitch (© LinkedIn)

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule...

continue de se structurer. Le service de streaming et de VOD dédié aux jeux vidéo, lancé en 2011 et propriété d'Amazon, vient d'ouvrir son bureau français, à Paris. De quoi confirmer son implantation en Europe, une région stratégique pour lui.Comme première recrue du bureau français de Twitch, on retrouve, qui arrive commeCette diplômée d'Euromed à Marseille, passée par Harvard, possède toutes les qualités requises pour booster davantage la présence du service de streaming sur ces trois territoires. Elle a par ailleurs, où elle dirigeait l'équipe en charge des agences et de la verticale», a-t-elle déclaré sur un réseau social.Outre le lancement du bureau français, Twitch devrait encore occuper l'actualité une partie de la semaine. La plateforme est en effet (et enfin !), sans doute l'un des rares supports où elle brillait par son absence.