Z Event : ZeratoR organisera son "marathon streaming" caritatif les 20, 21 et 22 septembre

Trois jours de folie !

Source : Dexerto

Aux manettes de ce marathon, nous retrouvons encore une fois le vidéaste. L'année dernière, plus d'un million d'euros avaient été récoltés en trois jours pour Médecins Sans Frontière. Les streamers conviés à cette grande fête de la solidarité tenteront donc de battre ce record astronomique pour la bonne cause.Les, les participants àferont 54 heures de direct afin de récolter des fonds pour l'Institut Pasteur. Ce dernier œuvre dans la recherche biomédicale. Cette fois, 56 streamers se sont donné rendez-vous et chacun sera en direct de sa propre chaîne durant les trois jours de ce marathon.Parmi les grands noms, nous retrouvons par exemple. Les spectateurs pourront acheter un maillot exclusif durant la diffusion et les recettes seront bien évidemment reversées à l'Institut Pasteur.Z Event 2019 débutera le vendredi 20 septembre à partir de 18h.