Soldes Amazon : le TOP des promos high-tech ce jeudi (4ème démarque)

Depuis le 15 juillet, les Soldes d'été sont lancés et nous proposent des milliers de bons plans et promotions chaque jour. A quoi s'attendre au niveau des promotions cette semaine ? Quels sont les produits à suivre de près ? On vous dit tout !



Comme cela était prévisible, cette nouvelle démarque avant la fin des Soldes s'annonce très intense et très prometteuse avec des promotions et réductions encore plus fortes avoisinant les moins 70% à moins 80%, se rapprochant parfois du niveau des French Days et même du Black Friday.



Comme prévu, les smartphones restent le produits le plus recherchés durant cette dernière semaine. Les plus grandes marques affichent des prix chocs sur leurs modèles comme les Apple iPhone 11 et iPhone 11 Pro Max, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro ou encore le Samsung Galaxy Note 10. Si les smartphones haut de gamme sont très recherchés, il est également aisé de trouver des prix très intéressants sur des marques plus abordables comme Realme ou Oppo. Evidemment, les modèles d'anciennes générations bénéficient aussi de promotions à surveiller de près.

Pour ceux qui souhaitent s'équiper de PC portables avant la rentrée, ces Soldes sont aussi le moment idéal pour s'équiper en faisant des vraies économies. Pour les gamers, notez que les marques les plus en vue sur le sujet comme Alienware, Lenovo ou Asus avec sa gamme TUF Gaming proposent d'excellentes réductions depuis hier. Les PC portables orientés bureautique ne sont pas en reste avec là encore des réductions importantes chez Acer ou encore Honor.

Pour ceux qui préfèrent les ordinateurs fixes, les composants PC profitent eux-aussi de promotions importantes en cette fin de Soldes. Si vous souhaitez donner une second souffle à votre configuration, c'est le moment ! Certaines cartes graphiques très prisées voient leur prix chuter depuis quelques heures seulement. C'est le cas notamment du modèle

Nvidia GeForce RTX 2060 Super chez Amazon. Autre élément capital pour une bonne configuration, la mémoire RAM bénéficient de réductions très intéressantes à ne pas manquer !

Du côté de l'audio (barre de son, casques et écouteurs sans fil), il n'est pas rare de trouver également de nombreuses offres alléchantes notamment chez les marques Beat avec le Beats Studio 3 et Bose avec le célèbre QuietComfort 35 II.



Grand absent des promotions, les consoles et jeux vidéo ne sont que très peu mis en avant pour cette édition estivale des Soldes. Seule la Nintendo Switch Lite s'affiche à prix soldé chez Google Shopping.

Pour les retardataires qui n'ont pas encore profiter de cette édtion estivale des Soldes 2020, n'hésitez pas à consulter nos dernières sélections thématiques et bons plans :