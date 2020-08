Soldes : un PC portable Lenovo Ideapad Gaming 15,6'' avec GeForce GTX 1650 à prix cassé

Cdiscount revient sur le devant de la scène avec cette réduction valable pendant les soldes estivales. L'e-commerçant bordelais vous fera profiter de la livraison standard à domicile gratuitement. Le paiement en quatre fois (soit 163,86€ au moment de l'achat puis 163,83€ par échéance) est également d'actualité. En activant votre essai offert à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année), vous recevrez toutes vos commandes plus rapidement. Enfin, la garantie incluse couvre ce produit pendant deux ans.

Le PC portable conçu par Lenovo dispose d'un écran Full HD de 15,6 pouces qui est parfait pour afficher vos contenus favoris. Au niveau de sa configuration, nous retrouvons un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300HF à 2.4 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD.

Ainsi, ce modèle est capable de faire tourner la plupart des jeux vidéo correctement. Attention tout de même car l'espace de stockage du SSD arrivera vite à saturation et aucun système d'exploitation n'est fourni.