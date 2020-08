Soldes Fnac : PC portable Asus 15,6'' avec AMD Ryzen 5 à moins de 800€

Les soldes d'été 2020 continuent chez la Fnac. En effet, l'enseigne française met à votre disposition la possibilité d'être livré gratuitement à domicile ou bien de retirer votre produit en magasin. Le paiement en plusieurs fois est également d'actualité. Pour avoir accès à la livraison express sans frais supplémentaires, activez votre essai gratuit de 7 jours à Fnac+ (puis 49€/an). Vous recevrez 4 mois offerts à Deezer suite à cet achat et la garantie de l'ordinateur est valable pendant deux ans.

Ce PC portable signé Asus possède un écran Full HD de 15,6 pouces offrant un affichage de grande qualité. Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 3550H de 2,1 à 3,7 GHz, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Un système d'exploitation Windows 10 64 bit est compris.

Avec une telle machine, vous pourrez faire tourner de nombreux jeux vidéo dans d'excellentes conditions. L'ordinateur gère également très bien le multitâche.