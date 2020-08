Soldes : Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz (16 Go) à 66€ 🔥

Tous les ordinateurs ont besoin de mémoire vive, mais certains en ont davantage besoin que d'autres. Corsair propose un set de deux barrettes permettant de répondre, en une fois, à l'ensemble des besoins auxquels un PC est aujourd'hui confronté.

C'est d'autant plus vrai que la mémoire Vengeance LPX a été spécifiquement conçue pour l'overclocking. Avec deux barrettes de 8 Go de RAM DDR4 chacune et cadencées à 3200 MHz, l'ordinateur peut d'emblée répondre à l'ensemble des besoins actuels : jeux vidéo, applications 3D ou de traitement d'image, etc. Mais elles comprennent en plus un dissipateur thermique à base d'aluminium, ce qui favorise la bonne gestion de la chaleur.