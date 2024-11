L'iPad 2022 de 10e génération est une tablette pensée pour offrir aux utilisateurs une expérience fluide et performante, que ce soit pour le divertissement, la productivité ou la création. Dotée d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces aux couleurs vives et précises, elle se montre idéale pour la navigation, le streaming ou encore l’édition de documents et photos. Equipée de la puce A14 Bionic, elle assure des performances rapides et une réactivité accrue, même avec des applications plus exigeantes.

L’iPad est compatible avec l’Apple Pencil de première génération et le clavier Magic Keyboard Folio, ce qui en fait un outil polyvalent aussi bien pour les étudiants que pour les professionnels légers. Avec son design moderne aux bords affinés et ses multiples coloris, cette 10e génération redéfinit l’entrée de gamme d’Apple, alliant style et efficacité.