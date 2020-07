La Fnac fracasse le prix des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max pour ces Soldes d'été 🔥

Avec l'iPhone 11 Pro, Apple a mis tout son savoir-faire industriel et technologie pour proposer un smartphone puissant et somptueux d'un point de vue du design. Son dos en verre dépoli lui confère un look saisissant, qui ne prend que modérément les traces de doigts et qui fait ressortir les différents coloris dont le dernier "vert nuit" du plus bel effet. Le cadre en acier est robuste et renforce l'aspect premium du produit. L'iPhone 11 Pro est tout simplement un sublime objet de design que l'on prend plaisir à prendre en main et à montrer autour de soi.

Le seul problème de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max, sa déclinaison à l'écran plus grand, provient de son prix très important. La Fnac profite de ces Soldes 2020 pour vous proposer le smartphone le plus avancé de la marque à la Pomme à un prix inférieur à celui pratiqué en temps normal.