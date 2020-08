Soldes : 300€ de réduction sur ce PC portable Gamer Alienware avec une RTX 2070

Cdiscount est toujours mobilisé pour nous apporter les meilleures promotions de ces soldes estivales. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne compte bien vous faciliter la vie avec la possibilité de payer en quatre fois (soit 358,23€ au moment de l'achat puis 358,22€ par échéance). La livraison standard à domicile est offerte et les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) ont accès à la livraison express sans frais supplémentaires. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le PC portable Alienware que nous avons sous les yeux dispose d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Il embarque également un processeur Intel Core i7 (8ème génération) 8750H à 2,2 GHz, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD couplée à un disque dur 1 To. Un système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits est également compris.

Autant dire tout de suite que vous pourrez faire tourner la plupart des jeux avec des graphismes poussés à fond ! Cet ordinateur est également parfait pour l'utilisation de logiciels de montage et pour toutes les tâches gourmandes en ressources.