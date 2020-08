Soldes : le PC portable gamer Lenovo Legion Y540-15IRH à moins de 1000€ 🔥

Digne successeur de la dynastie des Legion, l'Y540 revient sur le devant de la scène avec ses jolies performances et un prix revu à la baisse. Actuellement disponible chez CDiscount à 997,70 €, ce PC portable gaming embarque tout ce qu'il faut pour faire tourner les jeux les plus gourmands sans difficulté.

A commencer par sa carte graphique. La GTX 1660 Ti et ses 6 Go de mémoire vive dédiée sont parfaits pour les grands jeux du moment. La carte accompagne un processeur tout aussi puissant, un Intel i5 9300H cadencé à 2,4 Ghz ainsi que 8 Go de mémoire RAM.