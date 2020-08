Soldes : moins 20% sur l'excellent aspirateur robot Roborock S5 Max

A l'intérieur, le Roborock S5 Max compte aussi un processeur quadricoeur lui permettant de proposer des prestations haut de gamme. Une foule de capteurs (télémètre, accéléromètre, odomètre, capteur infrarouge, boussole…) lui permet de savoir à quoi il fait face et de s'adapter en conséquence.

Il est en plus capable de franchir des obstacles hauts de 2 centimètres et vous permet, via votre smartphone, de programmer le nettoyage de certaines pièces à certaines heures. De cette façon, il ne trainera jamais dans vos pieds !