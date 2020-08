Soldes : un pack Honor MagicBook 15 avec sac à dos et souris à moins de 550€

Disponible dans un coloris Space Grey, le Honor MagicBook est doté d'un écran FullView 15" 1080p avec bordures ultra fines de 4,8 mm, d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une carte graphique Radeon Vega 8 et d'un espace de stockage de 256 Go en SSD ; le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10.

La batterie intégrée de 56Wh permet à l'ordinateur d'avoir une autonomie allant jusqu'à 10 heures. Il est possible de charger jusqu'à 53% en 30 minutes grâce au chargeur rapide fourni.



Pour la connectique, on retrouvera un port USB 3.0 (type C), une sortie HDMI, un port USB 2.0, un port USB 3.0 et une sortie casque.