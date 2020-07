Grâce aux soldes, bénéficiez d'une belle réduction sur le Samsung Galaxy Note 10 !

Pour cette promotion, le Galaxy Note 10 est disponible en un seul coloris : le noir.



Le smartphone du géant coréen qui est fourni avec un stylet est équipé d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED bord à bord de 6,3 pouces (avec une résolution 2280 x 1080 pixels), d'un processeur Exynos 9825 (7 nm), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 3500 mAh compatible charge super rapide 2.0 ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android.



Pour la photo, on retrouve essentiellement un triple capteur photo (16 MP + 12 MP + 12 MP) et un capteur secondaire de 10 MP.