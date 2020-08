Soldes Amazon : 5 offres chocs à saisir avant ce soir

Avec une capacité de 26800 mAh et ses deux ports USB (2,1 et 1 ampère), vous allez pouvoir recharger plusieurs fois vos appareils avant de tomber en panne sèche. Et si vous la laissez au soleil, elle se rechargera d’elle-même en même temps que vous profiterez d’un bain de soleil ou que vous préparerez le barbecue. Elle est compatible aussi bien avec les smartphones sous Android qu’avec les appareils iOS. Et elle est dotée de 4 diodes pour indiquer son niveau de charge.