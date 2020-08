Soldes Amazon : une Nvidia GeForce RTX 2060 Super à moins de 370€

Une affaire à ne pas louper, Amazon propose la carte graphique PNY dotée de la dernière génération de processeur Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER à prix cassé pendant les soldes. Pas moins de 29 % de réduction sur cette carte haute performance, une occasion à saisir tant qu’il y en a encore !

La carte graphique supporte une résolution maximale de 7680 x 4320 à 60 Hz et dispose d’une grande puissance avec son architecture Nvidia Turing. Elle offre des performances en hausse de 25 % face à la génération précédente de série 20 et 6 fois plus puissante que la série 10. Elle embarque 8 Go de mémoire GDDR6 256 bits.

Prévoir une alimentation solide, PNY recommande 550 Watts pour que le système soit stable, son GPU fonctionne à 1470 MHz voir même à 1650 MHz en mode Boost Clock.