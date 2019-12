La plateforme de trading eToro pourrait lancer une carte de débit en 2020

© Grey82 / Shutterstock.com

Une carte pour une plate-forme d'investissement

Les services pour se démarquer

Cela marquerait une nouvelle étape de l'expansion d'eToro, basée au Royaume-Uni, qui a déjà dévoilé d'autres services et acquisitions ces derniers mois.L'information vient d'e-mails et de messages que s'est procuré le site, et n'a pas été confirmée par l'enseigne. D'après cette source, les utilisateurs pourraient dépenser leur argent disponible sur la plateforme via la carte, et configurer des paiements récurrents.La plateforme eToro inclut déjà la possibilité pour les utilisateurs d'effectuer des transactions et de copier automatiquement les actions d'autres traders sur la plateforme, ainsi qu'un service de formation à l'analyse de marché.Dans un premier temps, le service serait uniquement lancé au Royaume-Uni. La plateforme continue l'expansion de ses services (mais en se maintenant sur le secteur du), après avoir lancé en octobre dernier un wallet indexé sur l'analyse de tweets . La société a également annoncé la semaine passée l'acquisition de l'entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies Delta, pour un montant resté secret.Ce secteur de la cryptomonnaie se développe. En France, 25 000 points de vente pourraient accepter ce mode de paiement en 2020 . Des états comme Cuba ou le Venezuela s'y intéressent également.Pour les plateformes spécialisées dans le trading, il faut continuellement se démarquer de la concurrence, et la mise sur le marché de nouveaux services est l'un des leviers les plus utilisés pour cela. Dans son pays d'origine, eToro doit faire face à Robinhood, une entreprise d'origine américaine, mais qui vient d'obtenir une licence de courtier de la part de la(FCA) britannique. L'entreprise australienne Stake a obtenu ce même statut en septembre dernier.Actuellement, eToro compte 12 millions d'utilisateurs. Ce sont autant de personnes susceptibles d'être intéressées par la carte prochainement commercialisée.