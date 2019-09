25 000 points de vente accepteront les paiements en cryptomonnaies dès 2020 en France

Un système mis en place dans le cadre de la loi Pacte

Les cryptomonnaies sont prêtes à déferler sur le territoire français. Le leader de la dématérialisation des remboursements des titres prépayés et du paiement digital, Global P.O.S, ainsi que ses partenaires, ont annoncé mardi 24 septembre que la solution « Easy2PlayPayment » et l'application de paiement EasyWallet permettront, dès le premier trimestre 2020, de régler ses achats en utilisant des cryptomonnaies, et ce dans 25 000 points de vente.Alors que, selon l'étude Kantar TNS 2018, plus de quatre millions de Français possèdent des cryptomonnaies, l'arrivée massive du paiement en monnaies virtuelles dans les points de vente, permis grâce au cadre légal défini par la loi Pacte, devrait contribuer à démocratiser leur adoption.Parmi les clients qui proposeront la solution Easy2PlayPayment, une trentaine d'enseignes ont relayé leur participation au déploiement du paiement en cryptomonnaies, parmi lesquelles Conforama, Boulanger, Décathlon, Intersport, Foot Locker, Sephora, Cultura, Norauto ou encore Maisons du Monde. Outre ces enseignes importantes, des millions de PME, restaurants et indépendants accepteront les paiements en monnaies virtuelles.», réagit Stéphane Djiane, dirigeant et fondateur de Global P.O.S. Le plus compliqué pour permettre le développement de cet écosystème est de respecter le cadre légal fixé. Ainsi, les Français ne seront pas bousculés dans leurs habitudes, puisque les plateformes d'échange seront en charge de la conversion des cryptomonnaies en euro.Pour démarrer, seuls les paiements en bitcoin seront acceptés. Mais Stéphane Djiane l'assure : «».