Que sait-on de la cryptomonnaie d’État chinoise ?

Un lancement « prochain » pour la cryptomonnaie chinoise

Un fonctionnement similaire au Libra de Facebook ?

Lire aussi :

La France ne veut pas de Libra, la cryptomonnaie de Facebook



Source : MIT Technology Review

Cette version numérique du yuan est développée officiellement depuis 2014 par la Banque populaire de Chine, appuyée par de nombreux partenaires.Cette monnaie électronique ne sera pas décentralisée, contrairement aux autres cryptomonnaies en circulation, mais subira bien la mainmise de Pékin. Le contrôle institutionnel sera total et la monnaie évoluera sur deux réseaux de paiements distincts : celui de la Banque centrale et celui des banques en détail, comme l'affirme Reuters . À terme, les yuans seront transformés en actifs numériques et la cryptomonnaie devrait remplacer les espèces.En août, Wang Xin, Directeur du bureau de recherche de la Banque populaire de Chine, a affirmé que l'arrivée de la monnaie numérique de Facebook, le Libra, associée au dollar , a accéléré les plans du gouvernement chinois pour le lancement de sa monnaie numérique souveraine.Des propos qui ont été confirmés en août par Mu Changchun, Directeur adjoint du département des paiements de la Banque populaire de Chine, à l'occasion d'un forum économique chinois. Ce dernier a ainsi affirmé que la date de déploiement de la cryptomonnaie se ferait «», relaie Bloomberg Le but de cette nouvelle monnaie sera de «», avait également affirmé Mu Changchun lors de ce même forum économique. Elle aurait aussi pour but d'offrir une assurance de stabilité dans un pays où les échanges monétaires numériques se font via des entreprises privées comme Tencent et Alibaba Selon lui, le fonctionnement de la cryptomonnaie chinoise aurait «» avec celui du Libra , la monnaie électronique de Facebook, sans pour autant élaborer son propos.Selon Forbes, qui cite plusieurs sources anonymes ainsi que Paul Schulte, ex-directeur de la stratégie financière de la China Construction Bank, sept institutions vont appuyer le lancement de la cryptomonnaie : l'Agricultural Bank of China, la Bank of China, Union Pay, l'Industrial and Commercial Bank of China, la China Construction Bank et les groupes d'e-commerce Alibaba et Tencent.Si le lancement se réalise prochainement, la Chine pourrait devenir le premier pays à se doter de sa propre cryptomonnaie.