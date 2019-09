Facebook veut lier la valeur de la Libra à celle du dollar

Une devise stable, adossée aux valeurs des banques centrales

Libra doit encore passer le stade des validations gouvernementales

Source : TechRadar

L'annonce de la la cryptomonnaie soutenue et promue par Facebook n'en finit pas de faire des vagues. Les différents gouvernements restent prudents quant au lancement de cette nouvelle devise, prévue pour 2020, et Facebook s'est vu obligé d'apporter quelques précisions.On sait quesera une valeur à la volatilité réduite, dont le fonds de départ sera assuré par les membres fondateurs de l'association éponyme. Facebook a confirmé aujourd'hui que la, l'euro, le yen et la livre sterling.Libra ne sera par contre pas adossée auchinois. Le sénateur démocrate de l'état de Virginie, Mark Warner avait publiquement exprimé ses craintes de voir lapousser Facebook et l'association Libra à adosser la prochaine cryptomonnaie sur sa propre devise.Facebook assure qu'il n'en sera rien pour le moment, mais que les choses pourraient évoluer ultérieurement. «». Une façon de ménager la chèvre et le chou particulièrement efficace.Le réseau social promet également qu': «».La Suisse vient à ce propos révéler que l'association Libra venait de lui soumettre une demande d'autorisation. Cette décision, si elle est acceptée, facilitera son déploiement dans les autres pays européens et internationaux.