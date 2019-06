Le géant du e-commerce Alibaba demande une inscription à la bourse de Hong Kong

opparat Khokthong/Shutterstock.com

Lever des fonds pour booster les investissements technologiques

Source : Bloomberg

a déposé une demande confidentielle, mais non moins officielle, d'inscription à la, la bourse locale et cinquième plus importante place boursière au monde. Cette opération, qui pourrait bien être bouclée au troisième trimestre, pourrait permettre au géant chinois du e-commerce de, selon des sources proches du dossier.Lors de son arrivée à Wall Street en 2014, le groupe fondé paravait levé quelque 25 milliards de dollars, une somme alors record à l'époque. Et si Alibaba avait déjà montré un certain intérêt pour la bourse de Hong Kong, l'opération n'avait pas été possible structurellement parlant dans le passé.Lever plusieurs milliards de dollars offrira au groupe de, un élément d'autant plus indispensable aujourd'hui que la Chine est opposée aux États-Unis sur fond de guerre commerciale