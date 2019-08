La Nouvelle-Zélande considère désormais les revenus en Bitcoin comme légaux (et imposables)

Pour être imposable, le revenu en cryptomonnaie doit être disponible sur-le-champ

Les autorités de nombreux pays veulent lutter contre la fraude en cryptomonnaie

Source : Crypto New Media

Le Inland Revenue Department de las'est adapté aux nouvelles pratiques en matière de. Il a ainsi pris des dispositions quant auLe 4 juillet dernier, le Inland Revenue Department néo-zélandais a adopté dequ'il résume dans un bulletin d'information . Cela concerne notamment l'administration fiscale du pays.Il est notamment conclu que les directives relatives au traitement fiscal des actifs cryptographiques sur le revenu s'appliquent aussi aux revenus en cryptomonnaie.En Nouvelle-Zélande, il est ainsi devenu légal pour un employeur de rémunérer ses salariés en Bitcoins. Ce n'est cependant pas le premier pays à rendre légal ce moyen de rémunération.Au Japon, déjà en 2017, les employés volontaires pouvaient recevoir une fraction de leur salaire en cryptomonnaies.Pour être imposables, les salaires en cryptomonnaies doivent donc: le bulletin d'informations précise exactement que «».Les cryptomonnaies et les salaires payés de cette façon sont de plus en plus les préoccupations des autorités de nombreux pays. Ils souhaitent en effet lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.En prenant ces mesures, la Nouvelle-Zélande s'assure de pouvoir garder un œil sur les transactions réalisées en cryptomonnaie.Le Royaume-Uni, lui aussi, se préoccupe de possibles fraudes, c'est d'ailleurs pour cela que ses autorités fiscales auraient demandé à ce que les bureaux de change de cryptomonnaie les informent des noms des clients et des transactions que tous ont réalisées.