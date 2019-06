Vous pouvez désormais acheter une maison et la payer en Bitcoin

Une maison exclusivement payable en bitcoin

Une volonté de démocratiser la cryptomonnaie comme moyen de paiement

Source : The Coin Tribune

La ville de Brisbane en Australie accueille aujourd'hui une initiative inédite. LeLinzen Property Group propose à ses clients d'ou unen utilisant duLe projet «» est une énorme opération pour le groupe. Il s'étend sur une surface de 3,75 hectares, qui accueillera également un centre commercial. Au total, 85 maisons seront construites dans cet espace situé à 30 minutes du centre-ville et à 35 minutes de l'aéroport.Pour le moment, 45 maisons ont été vendues sur plan, à travers des moyens de paiement traditionnels. Les 40 lots restants sont toujours disponibles et. Les prix seront, eux, rigoureusement identiques à ceux des biens commercialisés en dollars.Pour régler leurs biens, les clients effectueront leurs transactions sur, une plateforme d'échanges departenaire de sociétés comme Microsoft ou encore Virgin Galactic.Cet ensemble résidentiel et commercial a été souhaité par la municipalité de Brisbane, dans le but de dynamiser cette zone. De grandes enseignes, telle IKEA, pourraient également s'implanter dans la région.a confiance en l'. L'entité est dirigée par des entrepreneurs évoluant dans l'univers tech et opérant en Australie ainsi qu'en Afrique du Sud et à Dubaï.