Un ancien employé de Microsoft accusé d'avoir volé plusieurs millions de dollars à l'entreprise

20 ans d'emprisonnement pour un vol de 10 millions de dollars en monnaie numérique

Source : Windows Central

Achat d'une maison à plus d'un million de dollars et d'une Tesla à 160 000 dollars : si l'ancien employé devoulait passer inaperçu, il n'a clairement pas fait les bons achats.Volodymyr Kvashuk est un ancien employé de Microsoft qui a travaillé d'août 2016 à juin 2018 chez Microsoft. Ses tâches consistaient principalement àen imitant un achat sur le site de Microsoft, sans le valider. Ainsi, cela ne supposait pas l'achat de cartes-cadeaux ou autre monnaie numérique.L'activité illégale du jeune Ukrainien aurait duré sept mois. La série de vol a débuté avec des montants de 10 000 dollars avant d'atteindre des millions. Au total, avant d'être démasqué, le fraudeur aurait transférévers ses comptes bancaires, acheté une maison à de 1,5 million de dollars et une Tesla à 160 000 dollars, le tout en utilisant un service de mixage de Bitcoins pour dissimuler la provenance des fonds.Pour être discret lors de ses vols, Kyashuk aurait utilisé des adresses mail de test associées à d'autres employés et masqué les traces numériques des ventes.Finalement, l'ancien employé a été entendu par les enquêteurs de la société en mai 2018 puis licencié en juin 2018. Alors qu'il a comparu une première fois en début de semaine devant le tribunal américain de Seattle, il comparaîtra à nouveau ce vendredi. Il risqueet 250 000 dollars d'amende.