28 millions d'euros piratés à la bourse de cryptomonnaie de Tokyo

Une erreur dans le système de transfert de fonds sortants de la société

2,5 milliards de yen appartenaient à des clients

Source : The Guardian

Le piratage de fonds ena stoppé l'activité de la société dès lors qu'il a été visible, jeudi soir.C'est lors d'unde la société que la cryptomonnaie s'est envolée. Cela a été remarqué à la suite d'unepermettant le transfert de cetteElle se serait ainsi échappée d'unconnecté à Internet, permettant aux portefeuilles non connectés de ne pas être touchés par ce piratage.Lepourrait concerner les différentes monnaies virtuelles gérées par la société. Parmi elles :ou encoreSi pour l'heureen est encore à l'analyse de la perte suite à l'incident, elle a néanmoins déjà annoncé que les clients touchés seraient indemnisés. De fait,Le reste appartenait à la société, celle-ci a d'ailleurs vu ses actions perdre 20% juste après le piratage et sa prise de parole.Au Japon, cet événement ne constitue pas le premier vol de cryptomonnaie. Déjà, l'année passée,, faisant disparaître plus de 500 millions de dollars de monnaie numérique. En 2017, deux piratages avait directement contraint Youbit à un dépôt de bilan.Dans ce pays ouvert aux, les piratages semblent donc être courants, et ce malgré l'utilisation de la blockchain.