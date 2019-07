Le Bitcoin consommerait autant d'énergie que... la Suisse

Le Bitcoin représenterait 0,28 % de la consommation mondiale d'électricité

Un groupe de chercheurs de Cambridge a dévoilé cette semaine un tout nouvel indice, le(Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index), censé déterminer la quantité d'énergie nécessaire à l'instant T pour entretenir le réseau. Grâce à cette donnée, l'indice permet de dégager une valeur annuelle de consommation.Au moment où nous écrivons ces lignes, le Bitcoin ferait état d'une consommation instantanée de(GW), avec une limite inférieure à 2,79 GW et une limite supérieure à 22,61 GW.Cela représente, par an,. Le Bitcoin consommerait ainsi plus d'énergie que l'État du Koweit (57,78 TWh par an) et légèrement plus que la Suisse (58,46 TWh par an). La cryptomonnaie consomme presque autant que la République Tchèque (62,34 TWh par an) et l'Autriche (64,60 TWh par an).Selon ce même indice, le Bitcoin représenterait mêmeet 0,24 % de la production totale d'électricité. Cette énergie provient essentiellement des mineurs répartis sur la planète, qui sollicitent leur matériel informatique pour maintenir leur réseau et valider les paiements.