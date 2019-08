La monnaie numérique de la Banque populaire de Chine serait prête

Banque centrale de Chine / © Shutterstock

Une monnaie numérique prête alors même que les cryptomonnaies ne sont pas appréciées

Cinq années de développement auront été nécessaires

Selon le média The Block, cetteest le fruit d'un long travail et elle pourrait ne pas faire l'unanimité de suite.Pour beaucoup, l'arrivée de cette monnaie numérique est une chose étonnante venant de la: en effet, le pays n'est que peu friand de cryptomonnaie.Cependant, alors que les autorités chinoises ont voulu envisager, dans un premier temps, d'interdire l'extraction de la cryptomonnaie , le pays a finalement préféré mettre au point sa propre monnaie numérique.Même si elle n'est pas considérée comme une véritable cryptomonnaie, elle pourrait permettre à la Chine d'La monnaie numérique de la banque populaire de Chine, la, dépendrait partiellement de la même technologie de blockchain que le Bitcoin et Libra . Cependant, elle n'est pas entièrement basée sur la blockchain, par souci de débit, elle doit en effet pouvoir suivre le rythme d'une utilisation par le grand public.La CBDC profite d'un système à deux niveaux : le niveau supérieur est celui de la Banque Populaire de Chine, le niveau inférieur, celui des banques commerciales. Ce système est adapté à la situation économique complexe de la Chine.Il aura fallupour que la monnaie numérique chinoise soit prête à être rendue publique. Il reste encore à convaincre les autres banques d'adopter cette monnaie, puis à l'introduire dans l'économie à l'échelle mondiale. Ce sera là l'une des étapes les plus compliquées.Ainsi, il ne serait pas impossible que la monnaie numérique voit son développement profiter de cinq années supplémentaires.