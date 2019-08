Le Chinois Tencent serait en passe d'acquérir 10% du groupe Universal Music

Siège d'Universal Music Group à Santa Clara (Californie) // © Wikimedia

Continuer de faire fructifier l'affaire Universal Music

Source : Variety

Capitalisée à près 30 milliards d'euros,pourrait passer à hauteur de 20 % sous pavillon chinois d'ici 2020. Dans un communiqué, Vivendi a indiqué explorer des possibilités de «» avec, propriétaire - entre autres - de la plateforme WeChat, très puissante en Chine. Variety note que si cette transaction venait à être signée, Tencent se verrait accorder, pour une période d'un an, une option d'achat pour 10 % de parts supplémentaires au sein du groupe Universal Music... pour un total potentiel de 20 %.Vivendi ne s'en cache pas, l'objectif de ce partenariat éventuel avec Tencent est de, y compris vers d'autres horizons géographiques et au travers de ce que Variety décrit comme de nouvelles «».Inutile de préciser que l'apport de Tencent en la matière pourrait être précieux pour Universal Music, qui totalisait déjà en 2018 plus de 30 % de parts de marché, notamment à l'aide de grands noms comme. UMG comprend aussi des divisions prospères, dédiées à l'édition et au merchandising, note le média américain.Cette acquisition probable d'une partie d'Universal Music par Tencentdepuis des mois. L'année dernière, Vivendi, dont les revenus étaient en hausse de presque 20 % sur six mois lors de son dernier trimestre, annonçait pour sa part être prêt à céder jusqu'à 50 % d'UMG.