eToro lance un cryptowallet indexé sur l’analyse de tweets

Une stratégie basée sur le ressenti du marché

Comment fonctionne l'outil ?

Source : CoinDesk.

Baptisé « TheTIE-LongOnly CopyPortfolio », l'outil accède chaque jour à l'analyse de plus de 850 millions de tweets, fournie par le cabinet Social Market Analytics, et prend des décisions algorithmiques de trading. Accessible depuis mardi sur eToro, le ticket d'entrée est à 2 000 $.La stratégie mise sur les crypto-monnaies qui deviennent brusquement populaires sur les réseaux sociaux. L'objectif étant de profiter de l'engouement du marché, dès que le nombre de personnes discutant d'une certaine crypto-monnaie devient trop important, la position est liquidée. Selon Joshua Frank, CEO de The TIE : «». En outre, ce dernier argumente que sans aucune métrique traditionnelle permettant d'expliquer les mouvements des crypto-monnaies (dividendes, revenus...), le ressenti du marché est un indicateur clé.Selon Joshua Frank, une plateforme du niveau de complexité de The TIE n'était jusqu'alors accessible qu'aux fonds d'investissement et aux clients privés, qui ont accès aux mêmes données que celles fournies par Social Market Analytics. D'après les données visibles sur eToro, le « LongOnly CopyPortfolio » aurait réalisé une perte de 17% en janvier 2019 avant de rebondir de +410% en février, pour une performance globale d'environ +291% sur l'année.À son lancement, le portefeuille était constitué de cinq différentes crypto-monnaies : DASH (47,24%), EOS (23,92%), XRP (21,86%), MIOTA (5,01%) et ETC (1,97%). Uniquement axé sur des positions longues, avec un minimum de trois permanentes, le portefeuille choisit automatiquement parmi 13 crypto-monnaies chaque mois : BTC, ETH, XRP, IOTA, BCH, NEO, ETC, DASH, EOS, XLM, LTC, ZEC et ADA. Une fois les crypto-monnaies choisies, le portefeuille peut équilibrer toutes les minutes la répartition du capital pour maximiser les performances.Social Market Analytics utilise l'intelligence artificielle, notamment le machine learning et le traitement automatique du langage naturel, pour analyser chaque jour des millions de tweets via un processus bien établi. Premièrement, chaque tweet est scanné individuellement pour extraire les informations relatives aux crypto-monnaies, puis un filtre est utilisé pour s'assurer de la pertinence des informations récoltées et écarter les spam. Seuls 10% des tweets réussissent en moyenne ce processus de vérification.Ensuite, les mots d'un tweet sont soumis à une notation pondérée en fonction d'un « score » de pertinence, ce qui permet d'obtenir une note globale pour chaque tweet, qui sera pris en compte avec plus ou moins d'importance. Enfin, les résultats sont agrégés et fournissent un état des lieux de l'engouement pour les crypto-monnaies ciblées en temps réel. Ces données, qui reflètent ainsi le sentiment brut du marché, sont transmises à The TIE qui les exploite pour prendre des décisions financières algorithmiques. Le processus complet de notation prend moins d'une seconde et les scores sont mis à jour sur l'outil chaque minute, ce qui permet d'obtenir une stratégie en temps réel.L'entreprise compte développer deux autres outils pour diversifier son offre : un « LongShort » avec une allocation de 75% sur des positions longues et 25% sur des positions short, et un « Market-Neutral » (50% long et 50% short, ce qui réduit l'exposition nette du portefeuille à 0).