Amazon investit dans deux start-up facilitant l’apprentissage des enfants

Un apprentissage fun de la lecture

Des premiers pas ludiques en programmation informatique

Lancé en 2018, le «» permet àd'investir dans des start-up œuvrant principalement dans les technologies vocales. Ces derniers mois, le groupe américain a ainsi participé à l'augmentation de capital des entrepriseset. Cette semaine, les investissements se sont poursuivis dans la sphère éducative.En effet, deux nouvelles start-up ont bénéficié d'un financement de la part du fonds Alexa. La première se nommeet est parfois considérée comme le « Fitbit de la lecture ». L'entreprise propose en effet aux enseignants une plateforme, Beanstack, permettant de suivre les progrès effectués par leurs élèves dans l'. Le logiciel entend également rendre cette activité amusante, en mettant en place des « défis » pour encourager les enfants à s'améliorer.serait aujourd'hui déployée dans plus de 1 200 écoles et bibliothèques publiques à travers le monde. La start-up n'a pas communiqué le montant de son tour de table, ni celui investi par Amazon.De son côté,souhaite relier l'apprentissage des matières scientifiques, notamment du développement informatique, à des jeux physiques. L'équipe de l'entreprise, composée d'anciens deou, a ainsi conçu un produit appelé Unruly Splats. Il s'agit d'un petit carreau à déposer au sol, connecté à une application, qui permet d', au travers de petits jeux.Unruly Studios a annoncé avoir récemment levé 1,8 million de dollars (environ 1,6 million d'euros). Une opération à laquelle a participé le fonds Alexa, sans que l'on sache à quelle hauteur.Par ces investissements, Amazon souhaiterait enrichir son offre de. Les deux entreprises financées travailleraient ainsi à la façon de. Une manière pour le géant américain de séduire de plus en plus de parents, alors que le groupe est confronté à une plainte de la part d'associations de consommateurs aux États-Unis.