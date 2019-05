Les enceintes connectées pour enfants d'Amazon attaquées par des associations américaines

Des règles de confidentialité floues

Des données impossibles à supprimer

Source : The Verge

L'an dernier,a lancé une version pour enfants de son enceinte connectée, baptisée. Elle fonctionne de la même façon que les autres modèles, avec l'assistant vocal, tout en ajoutant un design et des contenus adaptés aux plus jeunes.Mais l'entreprise aurait omis de rendre son appareil conforme aux réglementations en vigueur, en particulier au(COPPA). Celui-ci précise notamment qu'il est indispensable d'obtenir le consentement des parents avant de pouvoir collecter ou stocker des données relatives à des enfants de moins de 13 ans.Et ce serait précisément ce qui ferait défaut avec l'Echo Dot Kids. Ainsi, des membres de la coalition « Campagne pour une enfance sans publicité » (CCFC) auraient tenté de décrypter les règles de confidentialité du dispositif et n'auraient pas réussi à comprendre quelles étaient exactement les données enregistrées par l'appareil. Face à une telle complexité, l'association exprime donc ses doutes quant à la valeur du consentement donné par des parents pas forcément spécialistes de la question.Autre problème relevé : Echo Dot Kids conserverait les informations, même après une demande de suppression par les parents. Ce qui, une nouvelle fois, contreviendrait formellement aux règles imposées par le COPPA.Par conséquent, plusieurs associations de défense de l'enfance et de la vie privée des États-Unis se sont regroupées pour porter plainte auprès de la Federal Trade Commission (FTC), l'organisme américain en charge de l'application du droit de la consommation. Si la FTC n'a pas encore réagi, de son côté, Amazon a catégoriquement rejeté les accusations, affirmant que ses appareils étaient conformes au COPPA.