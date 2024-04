Les GAFAM n’en font pas assez pour la transparence publicitaire, juge la fondation Mozilla

Selon le rapport publié par Mozilla, la pertinence et l’utilité de ces registres publicitaires « varient énormément selon les plateformes ». Chez X par exemple, la base de données existe bel et bien, mais sous la forme d’un fichier .csv complexe à analyser et qui ne contient que peu d’informations pertinentes. Une « déconvenue majeure » pour Mozilla et Ckeck First. La situation n’est guère mieux chez Bing qui propose une interface web incapable de comprendre les caractères accentués, ou chez Google qui ne permet même pas de faire une recherche par mot clé. Seuls LinkedIn et TikTok semblent tirer quelque peu leurs épingles du jeu.