Muzeek : l'IA qui génère de la musique adaptée à des images

© Muzeek

Respect minutieux du droit d'auteur

Plus d'un million d'euros déjà levés

André Manoukian, célèbre auteur-compositeur français ayant travaillé avec Aznavour ou Janet Jackson et notamment connu pour avoir été jury dans l'émission, est également entrepreneur. Il a en effet fondé Muzeek, une startup avec l'entrepreneur Philippe Guillaud.Évidemment, la jeune pousse œuvre dans le domaine de la musique, mais aussi dans celui de la vidéo. Car le but deest de fournir un accompagnement musical synchronisé avec des images. Pour cela, le logiciel s'appuie sur une banque de sons et des algorithmes d'qui produisent uneNéanmoins, le programme n'est pas (encore ?) capable de jouer lui-même d'un instrument. Il nécessite donc le concours de vrais musiciens fournissant des œuvres originales. De plus, Muzeek permet de suivre précisément l'utilisation de leurs créations. Ce qui facilite le travail de rémunération de ces compositeurs.Avec sa proposition de valeur, la startup s'adresse aux producteurs audiovisuels, en particulier ceux travaillant sur le web. En effet, ces derniers ont généralement moins de budget à consacrer à la musique, et cherchent souvent des solutions rapides et moins chères que le recours à des compositeurs.Muzeek propose un abonnement à partir depour accéder à son catalogue. Ensuite, chaque morceau exporté fait l'objet d'un achat supplémentaire, dont le prix varie.L'ambition de la startup est de devenir «», en commençant par attaquer l'Europe et les États-Unis. Pour cela, les fondateurs ont déjà, en novembre dernier.