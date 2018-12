Fairphone lève 7 M€ pour développer ses smartphones écologiques et responsables

Une production éthique d'un bout à l'autre de la chaîne

entend s'opposer aux géants du marché des téléphones mobiles, tels qu'Apple ou Samsung, en plaçant l'au cœur de la construction de ses appareils.Pour cela, l'entreprise néerlandaise contrôle. Elle surveille ainsi à la fois les conditions de travail des employés des mines d'extraction de minerais et des usines de production, et l'acheminement des différents produits, pour s'assurer qu'il respecte l'environnement. De plus, Fairphone souhaite lutter contre l'obsolescence programmée en fournissant des smartphones robustes et faciles à réparer.Depuis sa création en 2013, la startup a commercialisé, habilement nommés Fairphone 1 et Fairphone 2. Elle en aurait écoulé, jusqu'à présent, environ 143 000 exemplaires.Cette augmentation de capital de 7 millions d'euros a été complétée d'une campagne de crowdfunding, ayant permis de rassembler 2,5 millions d'euros, et d'un prêt de 13 millions d'euros. Avec cet argent, l'entreprise vise de nouveaux marchés en Europe et le cap des 500 000 unités vendues d'ici 2020.