Les meilleures bandes originales de séries TV

Ceux et celles qui me connaissent ont sans doute vu arriver ce moment à 450 km. Une sélection d'OST sans Bear McCreary et Battlestar Galactica était impensable.

Difficile d'ailleurs de choisir une piste plutôt qu'une autre tant la série regorge de morceaux incroyables. J'ai finalement jeté mon dévolu sur la version live de la reprise de « All Along the Watchtower » en compagnie de l'actrice Katee Sackhoff.

Si l'Américain (qui va lui aussi revenir dans cette sélection) a signé bien des BO de qualité dans sa carrière, aucune n'égale, à mon sens, ce qu'il a produit pour BSG. So say we all.