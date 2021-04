The Night Of : qualité HBO partout, justice nulle part

Au-delà de son scénario principal, qui s'amuse en permanence à mettre le doute au spectateur quant à la culpabilité de Nasir, The Night Of est bien plus qu'une simple série policière et judiciaire. L'histoire, nous en conviendrons, n'est pas forcément très originale, mais elle a le mérite d'être diablement intense et angoissante. The Night Of s'attache en effet à évoquer et dénoncer le système judiciaire et pénitencier américain, la série abordant par la même les questions de racisme et de violence, intrinsèquement liées.

Avec ses origines pakistanaises, Nasir subit de front les inégalités au poste et en prison. Les préjugés et les regards des autres ne font qu'empirer la rapide descente aux enfers d'un personnage que beaucoup condamnent avant même le procès.

Le show évoque également les conséquences tragiques que peuvent avoir de telles accusations sur les proches des accusés ; plus globalement, The Night Of traite des problèmes d'un système judiciaire et policier qui brise des vies, tel un bulldozer, que l'on soit coupable ou innocent.