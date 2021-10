Lucifer : l'Enfer est pavé de bonnes intentions... et de nids-de-poule

En revanche, c'est au niveau de ses intrigues de fond que le show brille le plus. Surtout durant certaines saisons (2, 3 et 4 à mon humble avis), où certains rebondissements fonctionnent vraiment bien et compensent les quelques incohérences et faiblesses de la série. La première met un peu de temps à trouver son rythme, tandis que les saisons 5 et 6, qui ne sont pas totalement à jeter, manquent réellement d'un « quelque chose » et pêchent côté rythme, ne parvenant pas à intéresser pleinement le spectateur.