Motion Leap acquis par l'un de ses anciens concurrents après une tentative de rachat par Apple

UltraHaptics met la main sur Motion Leap et son staff pour 30 millions de dollars

Apple ? « Le Diable » pour le co-fondateur de Motion Leap

Source : Wall Street Journal

C'est ce qu'avance le très sérieuxen cette fin de semaine. Cette acquisition met fin aux déboires financiers et managériaux de, dont les dirigeants (Michael Buckwald et David Holz) avaient refusé par deux fois les propositions ded'. La dernière en date, formulée en fin d'année dernière, s'élevait entre 30 et 50 millions de dollars, estimait Business Insider fin octobre. Une information corroborée hier par leD'après le rapport du quotidien financier américain,aurait coûté près de 30 millions de dollars à, soit plus ou moins 10% de sa valeur estimée en 2013 (300 millions de dollars). Ce montant s'approche donc de la fourchette basse proposée par Apple l'automne dernier.Pionnier dans le monde de la, Motion Leap avait eu toutes les peines du monde à s'imposer durablement face à ses concurrents. Des difficultés accentuées par la commercialisation de produits accueillis fraîchement par la critique. Peu à peu, la société avait fini par recentrer ses activités sur la concession de licences, rappelle 9to5Mac Très impliqué dans sa politique d'acquisition de start-up prometteuses,avait soumis deux offres successives de rachat aux co-fondateurs et dirigeants de: une première en 2013, une seconde l'année dernière. Cette seconde tentative aurait atteint le stade des négociations finales, explique le. Apple se serait à cette occasion attaqué aux premières formalités administratives ayant pour objectif d'entériner l'accord de manière définitive. David Holz et Michael Buckwald, les deux co-fondateurs de la société, se seraient pourtantCet échec serait en partie la résultante du discours farouchementtenu par David Holz à plusieurs occasions. L'intéressé aurait notamment attaqué les représentants de la firme à la pomme sur le manque d'innovation d'Apple, ajoutant que leurs technologies «». D'après des sources internes à Motion Leap, il aurait également évoqué Apple comme étant «». Ces propos ont eu un impact non négligeable dans l'avec le géant californien.Dans le cadre de l'accord conclu avec, David Holz semble sur le point de rejoindre l'entreprise britannique, tandis que son acolyte Michael Buckwald, lui, partirait vers d'autres horizons. On apprend enfin qu'UltraHaptics pourraitde Motion Leap (soit une douzaine de personnes), ainsi que les propriétés intellectuelles et brevets déposés par la société américaine.