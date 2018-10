Doctolib : la téléconsultation, c’est pour 2019

Un meilleur accès aux soins

Doctolib : un géant de la santé en Europe

, leader sur le marché de la prise de rendez-vous médicaux, vient d'officialiser l'arrivée de la téléconsultation (PDF) sur son service dès janvier 2019.Conformément au cadre légal,seront en mesure de vous proposer la téléconsultation.Pour les patients les plus pudiques ou les plus occupés, la téléconsultation pourrait se révéler être une solution révolutionnaire pour accéder aux soins. Pour autant, Doctolib précise dans son communiqué que «». Une précision complétée par la documentation de l'assurance maladie, qui écrit sur son site qu' «Pour le moment testée auprès de 500 praticiens, la téléconsultation par Doctolib se généralisera aux 60 000 professionnels de santé inscrits sur la plate-forme en janvier prochain.Conjointement à l'annonce de l'arrivée de la téléconsultation sur son service, Doctolib inaugurait jeudi 27 septembre l'ouverture de son. Cet espace de 1000 mdans le 8e arrondissement de Paris accueillera une centaine d'ingénieurs ayant vocation à réfléchir au futur de l'en France et en Europe.Depuis sa création en 2013, Doctolib s'impose comme le leader européen de l'e-santé. Fort du rachat récent de, en juillet dernier, l'entreprise revendique