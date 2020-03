GeForce Now : tous les packs fondateurs ont été vendus, les serveurs à pleine capacité

© NVIDIA

Une offre gratuite toujours disponible

Il n'est plus possible de souscrire à l'offre fondateur. © NVIDIA

Via : NVIDIA

Dans un communiqué reçu dans la matinée, NVIDIA nous informe que ses serveurs ont atteint leur capacité maximale et que tous les packs fondateurs ont trouvé preneur. L'entreprise travaille afin d'étendre la capacité de ses data centers prochainement.L'offre Fondateur, qui permet notamment un accès prioritaire au service, des sessions de jeu étendues (jusqu'à six heures) et du jeu en ray tracing , n'est actuellement plus disponible sur le site officiel.», précise Stéphane Quentin, attaché de presse de NVIDIA dans l'Hexagone.Malgré tout, l'offre gratuite est toujours accessible à quiconque souhaite s'essayer au jeu dans le Cloud. Pour rappel, celle-ci permet de jouer jusqu'à 1 heure à ses jeux Steam Uplay et Epic Games depuis un smartphone Android , un boîtier NVIDIA Shield ou n'importe quel ordinateur En cette période de confinement, il faudra néanmoins prévoir des files d'attente conséquentes.