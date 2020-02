NVIDIA déploie la mise à jour de ses SHIELD 2019 : quoi de neuf à venir ?

La Xbox Elite Controller Series 2 fonctionne sur les SHIELD 2019

Lire aussi :

Boitier multimédia : le comparatif des meilleurs modèles en 2020

Des dizaines de bugs corrigés

Source : Communiqué de presse

Le mois dernier, les modèles de NVIDIA SHIELD datant de 2015 et 2017 avaient eu droit à une mise à jour apportant correctifs de bugs et nouvelles fonctionnalités. C'est désormais au tour des SHIELD 2019 lancées à la fin de l'année dernière d'avoir droit à leur update.La mise à jour 8.1.1 est en cours de déploiement aussi bien pour les SHIELD 2019 (en forme de stick, voir photo ci-dessus) que les SHIELD Pro. L'une des principales nouveautés concerne les gamers. Il s'agit de l'ajout de la compatibilité avec la manette Xbox Elite Controller Series 2 de Microsoft, qui n'était jusque là pas supportée. Les joueurs vont donc désormais pouvoir profiter de l'une des meilleures manettes du marché avec leur box.De nouveaux jeux font également leur apparition, certains étant réservés aux utilisateurs de GeForce Now . Vous pouvez aussi configurer la box dans l'application Alexa afin de bénéficier de commandes vocales depuis une enceinte connectée Amazon Echo. Il devient alors possible d'allumer ou d'éteindre la SHIELD, de lancer une application ou encore régler le volume à la voix.L'update permet également de régler de nombreux problèmes liés à la qualité de l'image et du son : des soucis de Dolby Vision sur des téléviseurs Sony, Philips et Vizio, de luminosité sur certains modèles Vizio, des anomalies avec la technologie Dolby Atmos, l'absence de son sur certaines applications des TV Vizio... Il semble que l'expérience des utilisateurs équipés d'une SHIELD 2019 et d'un téléviseur de la marque Vizio va être bouleversée dans le bon sens du terme avec ces changements.La mise à jour corrige aussi des soucis de stabilité lors d'une connexion à la SHIELD depuis un PC via le réseau Wi-Fi, le plantage de la box après une commande « Ok Google » et une situation lors de laquelle l'application Netflix pouvait crasher.À la lecture du patch notes, on a l'impression que la NVIDIA SHIELD est truffée de bugs. Ne vous inquiétez pas, les cas mentionnés ci-dessus restent rares et l'expérience globale est très satisfaisante, en témoigne notre note de 4,5/5 lors de notre test de la NVIDIA SHIELD TV 2019