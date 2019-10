NVIDIA lance ses nouvelles Shield TV avec un prix revu à la baisse

Lire le test de la Shield TV :

« Le caméléon à l'assaut de votre salon »

Quoi de neuf sous le soleil de Santa Clara ?

Tegra X1+ : 25% plus rapide pour carburer à l'IA

Modèles, prix & disponibilité

La Shield TV Pro ressemble à la génération précédente

Lancée en 2015, puis légèrement rafraîchie en 2017, la Shield TV n'avait pas vu son design chamboulé depuis ses débuts. Si NVIDIA bat des records de longévité en termes de suivi logiciel, la forme du boitier n'évolue drastiquement que pour cette version de fin 2019.Le message est clair, cette Shield TV veut se faire oublier, et NVIDIA adopte uncylindrique (16,5 cm x 4 cm), qui permettra de facilement la cacher derrière un meuble ou la TV.Idem pour la télécommande, celle-ci adopte une forme triangulaire, bien plus agréable en main. Exit la pile bouton, cette fois-ci NVIDIA opte pour deux piles AAA autorisant une autonomie de 6 mois. Cette nouvelle télécommande propose plus de touches qu'auparavant, afin de contrôler plus efficacement la lecture de vos médias préférés, à commencer par une touche dédiée à Netflix. Notez que la télécommande est enfin rétroéclairée, facilitant lenocturne.NVIDIA équipe ses Shield TV cru 2019 avec une nouvelle déclinaison de sa puce Tegra X1, le Tegra X1+, offrant selon le constructeur 25% de performance en plus que sa petite sœur.Ce gain de puissance permettra notamment la compatibilité avec les contenus Dolby Vison et Dolby Atmos. Bien entendu il vous faudra posséder un équipement compatible pour profiter des améliorations de ces technologies. La puissance accrue de cette nouvelle puce permettra également au serveur plex intégré sur la Shield, de transcoder à la volée les contenus en 1080p.Enfin NVIDIA propose un moteur ddopé au, pour améliorer le rendu des sources 720p affichées en 1080p, et des sources 1080p sur les écrans 2160p (4K). La démo à laquelle nous avons assisté était particulièrement impressionnante, avec un sharpening extrêmement efficace, se rapprochant d'un contenu affiché en résolution native. Notez cependant que cetamélioré ne fonctionnera que pour les sources vidéo à 30 images/sec maximum.D'ailleurs NVIDIA a décidé de laisser son mode démo accessible au grand public, pour réaliser des comparaisons à la volée.La Shield TV offrant une connectique restreinte (HDMI / Ethernet / MicroSD / Alimentation intégrée), NVIDIA décline son bébé dans une version dite "PRO". Celle-ci reprend la forme du modèle de 2017, permettant de connecter en plus des périphériques via les 3 ports USB 3.0. La mémoire vive passe également à 3 Go, pour un stockage SSD de 16 Go.La Shield TV version 2019 sera disponible à 159 € avec sa télécommande (versus 199€ pour la version 2017), tandis que la version PRO est affichée à 219 € également avec sa télécommande.Nous mettrons à jour cet article et le test de la Shield TV lorsque les offres seront disponibles. En attendant, nous vous conseillons de lire notre test de la version 2017, qui offre presque la même expérience, en dehors des technologies Dolby et de l'upscaling IA.